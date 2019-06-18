Евроислам - будущее Европы?

Выборы в Европарламент привели к победе евроскептиков, крайне правых и националистических партий. Они обещали пресечь поток мигрантов и восстановить контроль над границами. Простые европейцы недовольны евробюрократией, поскольку задеты основы национальной безопасности и благополучия. Восстановление христианской Европы после миграционного кризиса идет медленно, как и ее собора Нотр-Дам де Пари.

Усиление охраны границ, соглашение с Турцией и создание лагерей обработки запросов снизило поток. Однако непростая обстановка сохраняется в ряде стран – Греция («проходная комната»), Италия, Нидерланды, Великобритании, Австрии, Венгрии, Швеции, Франции и Германии.

Благодаря коллективным «стараниям» США и Европы Ближний Восток полыхнул как пороховая бочка, и миллионы людей сбежали от ужасов кровавых войн. Столкнувшись с бумерангом, Европа не отказала в праве на защиту. И, вот уже 4 года мигранты пытаются установить исламские кланово-племенные порядки, претендуя на все блага европейской цивилизации. Апогеем стали массовые нападения беженцев на женщин в Германии и Швеции в 2016 г.

Стабильность общеевропейского дома пошатнулась. Если Западная Европа в лице Меркель пропагандировала политику открытых дверей, то страны Восточной Европы не приняли беженцев. Против них начались слушания в Европейском суде.

Накануне возгорания Нотр-Дам Макрон хотел выступить за изменения политики открытых границ, чтобы перенаправить мигрантов в африканские страны. Их поток − 17 000 в 2019 г., не прекращается. Игнорируя недовольство содержанием мигрантов, Германия продолжает предоставлять сирийцам статус «дополнительной защиты».

В Европарламенте либералы и зеленые делают упор на защиту прав человека, а правые евроскептики − контроль внешних границ. Последние способны инициировать дискуссию о пересмотре правил приема беженцев. Здравый расчёт поможет не допустить превращения Евросоюза в Евроислам, а Собор Парижской Богоматери в мечеть. Все же Нотр-Дам планируют восстановить.

Россия остается центром притяжения республик бывшего СССР, поэтому уже в ближайшие годы мы можем столкнуться с теми же проблемами, что и западный мир.