"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве на среду

Сегодня днем стало известно, что синоптики продлили "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на среду, 19 июня. Об этом ранее во вторник сообщили сотрудники Гидрометцентра.

Подчеркивается, что завтра в столице будет высокая вероятность возникновения пожаров и стихийных бедствий, передает РИА "Новости"

Днем в среду в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Метеорологи предупреждают, что воздух в столичном регионе может прогреться до плюс 30 градусов. Гражданам рекомендуется выбирать одежду из натуральных тканей и брать с собой воду.