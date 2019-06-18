Сергей Шойгу анонсировал скорые поставки в армию и флот России лазерного оружия

В российские армию и флот в скором времени будет поставлено оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука. Соответствующее заявление сделал Сергей Шойгу.

По словам министра обороны страны, у данного вооружения в настоящий момент нет аналогов. Первые его образцы уже стоят на опытно-боевом дежурстве, процитировал Шойгу ТАСС.

Ранее во вторник сообщалось, что в Совете Федерации рассказали, как Москва может ответить на увеличение Соединенными Штатами своего воинского контингента, расположенного на территории Польши. По данному вопросу высказался парламентарий Владимир Джабаров.