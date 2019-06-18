Жительница Осетии 23 года ходила с ножницами в животе, из забыли врачи во время операции

Жительница Осетии 23 года ходила с ножницами в животе. Их просто забыли врачи во время операции. 23 года назад у Еветы Петровны были трудные роды, ей сделали кесарево сечение —и благополучно отправили домой с ребенком. А потом начались настоящие муки.

Боли в животе, хождения по врачам и никакого результата. Ей лишь выписывали обезболивающие, списывая всё на проблемы с печенью. Недавно у Еветы заболели суставы. В больничке сделали снимок тазобедренной кости и увидали металлические щипцы в брюшной полости.

«Когда вышла доктор, которая делала рентген она спросила: «У тебя в карманах ничего нет?». И когда я ответила, что у меня ничего нет, она сказала: «У тебя внутри ножницы, я сейчас покажу снимок. Я плакала, рыдала, вот сколько лет я промучилась», - цитирует женщину telegram-канал «Mash».









Минздрав республики сейчас разбирается в случившемся, и скорее всего пострадавшую в ближайшие дни ждет еще одна операция.