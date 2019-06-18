"Классный руководитель не профессия, а призвание. В мире существует очень много профессий, но самая лучшая из них, по моему мнению, – учитель. Не каждый решится на такое важное и ответственное дело - стать учителем, потому что хороший учитель - это не только педагог, но еще и воспитатель, друг, и вторая мама", - выпускница записала трогательную благодарность для своего классного руководителя - Тишковской Екатерины Николаевны - учителя математики МБОУ "Тюхтетской СШ №1" Тюхтетского района.

"Я очень горжусь тем, что в моей жизни есть такой человек, которого я с легкостью могу назвать другом, наставником, примером. Екатерина Николаевна приехала учить нас в 2012 году - таких еще маленьких пятиклассников, которые только переступили первую ступень в образовании. Это был ее первый опыт в классном руководстве - видно, она немного боялась, сперва не понимала, что с нами делать, но никогда не опускала руки. И мы росли, становились взрослее. Встречались трудности, проблемы, но самое главное - было много счастливых моментов. Наша Екатерина Николаевна была в трудные минуты с нами, никогда не оставляла нас одних, так же, как и мы ее всегда старались поддержать, чем-то помочь. Мы все проживали вместе, одной дружной большой семьей. Да, я не побоюсь назвать наш класс таким громким словом - «семья». И во главе стояла она - наша вторая классная мама.

«Классная» - значит, лучшая; значит, надёжная, значит, образец во всём! И в то же время - «руководитель»! Именно она - как магнит, притянула нас к себе, вдохновила нас на яркие, интересные дела, подсказывала, звала за собой!

И вот, прошел год после моего окончания школы, но до сих пор, приходя в школу в гости к нашей любимой классной маме, наворачиваются слёзы, и это - слёзы тоски. Тоски по нашему второму дому. До сих пор мы поздравляем нашу любимую Екатерину Николаевну с каждым праздником; мы хотим, чтобы она знала, что мы ее не забываем и очень любим, никогда уже не забудем! Ведь мы - всё те же маленькие ребятишки, которые пришли со страхом в глазах, но она вырастила нас в достойных людей, за которых ей никогда не будет стыдно. Я знаю, она всегда нами гордилась и будет гордиться.



Именно такие учителя должны работать в школе, таким учителям только и остается, что говорить СПАСИБО! Таким учителям не страшно отдавать свое чадо.



Ваша выпускница Настя".









