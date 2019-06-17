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Бригады «Россети Кубань» оказывают помощь городским электросетям

17 июня 2019, 23:37 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Бригады «Россети Кубань» оказывают помощь городским электросетям

Более 130 человек из числа персонала компании «Россети Кубань» оказывают всю необходимую помощь коллегам из городских электрических сетей сетевой организации «НЭСК-Электросети» в восстановлении энергоснабжения потребителей в пригороде Новороссийска, которые накануне были обесточены из-за повреждений кабельных линий, отходящих от подстанции «ДСК». Энергоснабжение большей части социально значимых объектов пригорода Новороссийска обеспечивают резервные источники, которые установлены минувшей ночью.

Причиной технарушения стало повреждение на кабельных линиях, находящихся в эксплуатации смежной электросетевой организации «НЭСК-Электросети».

Как сообщалось ранее, при помощи резервных источников энергоснабжения – дизельных генераторов – бригады компании «Россети Кубань» запитали минувшей ночью большую часть жизненно важных, социально значимых объектов пос. Цемдолина в пригороде Новороссийска.

Восстановительные работы на подстанции ведутся круглосуточно, чтобы в максимально сжатые сроки возобновить подачу энергоснабжения потребителям. Бригады энергетиков переведены на усиленный режим работы. В устранении последствий технарушения задействовано более 130 человек из числа ремонтного персонала «Россети Кубань».

Для оперативного подключения потребителей компания «Россети Кубань» направила более 40 резервных источников энергоснабжения (РИСЭ). В настоящее время специалисты оказывают помощь городским электросетям в расстановке дизельных электростанций и подключении бытового сектора. Мобилизованы и направляются дополнительные РИСЭ, а также персонал из соседних филиалов энергокомпании.

Бригады «Россети Кубань» обеспечены необходимым оборудованием, материалами, аварийным запасом для проведения ремонтных работ.

Налажено тесное взаимодействие с органами власти города Новороссийска, региональным подразделением МЧС. Для информирования населения работает многоканальная горячая линия 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный), а также единый интернет-портал «Светлая страна» (светлаястрана.рф).

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