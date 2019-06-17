Эксперт объяснил, почему глобальное потепление не поможет черным вдовам - паукам выжить в столице

В Москве и Подмосковье появились ядовитые пауки из-за глобального потепления. В Москве уже зафиксировано два случая укусов. Отмечается, что речь идет о каракурте из рода черных вдов, который обычно обитает в Средней Азии.

Климатолог Андрей Киселев отметил, пережить такое «переселение» будет трудно не только представителям фауны. Об этом пишет НСН.

"Ареалы расширяются. В первую очередь, сельскохозяйственные угодья могут изменяться, более теплолюбивые растения могут появляться и культивироваться. Но каждому виду, как известно, присущ не только положительный, но и отрицательный факторы", - отметил эксперт.