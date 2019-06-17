В МВД опровергают информацию о массовых увольнениях из-за дела Голунова

Московская полиция в понедельник, 17 июня, опровергла информацию, прошедшую в некоторых СМИ, о массовом увольнении полицейских из УВД, сотрудники которого задерживали журналиста Ивана Голунова.

В ведомстве заявили, что данные об увольнениях являются ложными. В полиции добавили, что кадровая ситуация в подразделении стабильная, штатная, а рапорты на текущий момент подали только двое сотрудников.

Ранее анонимные Telegram-каналы, не называя свои источники, сообщили, что после увольнения начальника УВД ЗАО генерал-майора полиции Андрея Пучкова еще 45 сотрудников управления подали рапорты об отставке.

Напомним, 6 июня сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы задержали корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. У журналиста в рюкзаке, а также в квартире якобы нашли наркотики.