Собянин рассказал о новой программе помощи семьям с низким доходом

Сергей Собянин рассказал о новой московской программе, в рамках которой оказывается помощь семьям с низким доходом. Соответствующая запись появилась сегодня в блоге мэра российской столицы на его персональном сайте.

Градоначальник проинформировал, что на минувшей неделе на улице Сергия Радонежского заработал специализированный центр «Моя карьера». В данном учреждении помогают найти работу и решить сопутствующие проблемы москвичам с особыми потребностями.

Участниками программы станут семьи с детьми, в которых родители могут и хотят работать, но по объективным причинам испытывают сложности при трудоустройстве. После присоединения к программе они смогут найти работу, увеличить доходы и изменить свою жизнь к лучшему.

Мэр отметил, что участники не будут получать дополнительных выплат. В качестве главного «приза» выступает трудоустройство, благодаря которому можно будет повысить доход.

Сергей Собянин уточнил, что специалисты центра не только предложат варианты трудоустройства, но и помогут устранить барьеры, которые препятствуют выходу на работу. Если не хватает квалификации, можно будет пройти обучение - бесплатно и с выплатой стипендии.

Градоначальник уточнил, что каждую семью возьмет на сопровождение персональный консультант. Он будет рядом на всех этапах участия в программе - от первого визита до закрепления на рабочем месте.