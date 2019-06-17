В договоре аренды земельного участка, заключенном между ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм" и территориальным управлением Росимущества, указана валюта, прекратившая свое существование в 1998 году.

Данный факт выяснился в ходе проверки деятельности федеральных органов, связанной с передачей в аренду земельных участков. Договор между "Мосфильмом" и территориальным управлением был заключен 26 апреля 1996 года.

Он действует до сих пор. По нему арендная плата за площадь 34.4 Га составляет 626.8 тыс. ЭКЮ - валюты, которая использовалась в Европе с 1979 по 1998 год. В пересчете на рубли эта сумма составляет около 15.2 млн рублей, пишет РБК.