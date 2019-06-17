Поговори со мною, Папа!

Считанные денёчки и ноченьки остаются до самого грандиозного события недели, месяца, года (нужное подчеркнуть) – очередной прямой линии с президентом Путиным. Телеканалы соревнуются – кто больше назовет обращений и вопросов. Простой народ надеется на публичную порку именно своего глуповского градоначальника. Те же запасаются валокордином, валидолом и постоянно теребят своих бриллиантовых информаторов в Москве – будут иметь их регион или пронесет?

«Чуда! Чуда! Чуда!», - кричат в едином порыве «и гордый внук славян, и финн, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык». Ну да, с финном погорячился. Но остальные точно кричат.

Строго лимитированная порция чудес, как благодатный огонь, всегда проливается на благодарную страну. Вешаются рынды, амнистируются политзаключенные олигархи, тяжело больная девочка едет на лечение в Москву. Увы, поздно. Но и встреча лицом к лицу с народом бывает всего раз в год. Надо ждать, надо терпеть…

Прямая линия с президентом по степени эффективности в рейтингах стоит выше ежегодной пресс-конференции, но ниже, чем рабочий визит в какой-то город или область. Насчет пресс-конференции все понятно – гиены микрофонов, акулы пера и шакалы «бетакамов» будут спрашивать об Украине, Сирии, политике и экономике. Редко, когда от этого простому народу польза какая-никая выпадет.

А визит? Что визит? Визит – это кому надо визит. На 1000 километров вокруг встает рано охрана. Если предстоит рыбалка, то с щуками проводится политико-воспитательная работа силами ФСО, дабы рот на замке держали. Лишнего не сболтнули. Но главное, в городах и селах решают сразу две российские беды: закатывают дураков в дороги, отчего на время визита они становятся почти московскими. Правда, после окончания обратно до следующего раза раскатывают. И вновь – вокруг дураки и направления, а не дороги. Так что жители вполне искренне себе кричат: «Владимир Владимирович! Приезжайте к нам еще!».

Но и общение с народом – штука, надо сказать сакральная! Специально неотобранные люди задают ну совершено неожиданные вопросы. Вначале идет из вечного: «Стабильности в мире нет!» и «Что-то меня Гондурас беспокоит». Президент отвечает, что мы как раз за стабильность, а вот наши американские и европейские партнеры как-то не дотягивают. А насчет Гондураса не беспокойтесь, мы уже летим туда на честном слове и на одном крыле!

Затем идут вопросы внутренней политики. Мол, как до пенсии дожить то после реформы? Что делать, тяжело вдохнет Президент. Я вас понимаю, что сделать ничего не могу. Силуанов говорит денег нет. Ближе к окончанию, когда даже галстук Пескова становится бледным как конь, и начинается время чудес. Наверное, именно ради этого момента весь мир зачаровано и смотрит ежегодное общение царя с народом.

Затем еще месяц пикейные жилеты будут обсуждать что, как и почему сказал Путин. Искать загадочные намеки на отставки или наоборот, свято убеждать всех, что экономика все-таки потихоньку растет, а жизнь налаживается.

В 90-е, когда власть обрубила все канаты реальности, народ заряжал воду у Чумака, раскачивался под Кашпировского и ржал под Ельцина: «не так сели, понимаешь». Сегодня все гораздо серьезней. Мы вновь в злобном окружении «партнеров», внутри безумствует «пятая колона», но нефть и газ так же как и раньше уверено качают и отправляют за границу надежные и проверенные временем и службой товарищи. И эта надежность дает Президенту уверенность заявить: «Все у нас будет хорошо!». И это правильно! Ради таких слов стоит потерпеть и целый год.

Вот только паскудный вопросик подло вертится на языке: «У вас конечно. А у нас?»….