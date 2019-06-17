Медики: работа в офисе опасна для здоровья

Работа в офисе таит в себе множество опасностей для здоровья. К такому выводу пришли научные специалисты британского общества Mind, сообщает интернет-издание "Вечерняя Москва".

В первый год работы в офисе многие молодые работники значительно прибавляют в весе: стресс, перекусы, сбой режима. По данным исследователей, 41% сотрудников в первый год работы прибавили до 5 кг.

Из-за того, что работа в офисе предполагает сидячий образ жизни, начинает страдать организм. Возникают боли в шее и позвоночнике, развиваются сердечно-сосудистые заболевания, геморрой и тромбоз.

А через десять лет у офисных сотрудников зачастую появляются такие заболевания как гастрит, импотенция и диабет 2-го типа. Причины их возникновения - неправильное питание и малоподвижный образ жизни.