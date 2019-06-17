"Нельзя сравнивать наличие собственных яхт с наличием огорода", - в Госдуме удивлены идеей не помогать "недостаточно бедным"

Глава комитета по труду Госдумы Ярослав Нилов прокомментировал предложение нескольких российских регионов корректировать критерии нуждаемости и не платить пособия ненастоящим бедным.

В регионах предложили выделить категории "мнимых" и "ленивых" бедных

Чиновники предлагают не считать бедными не только тех, кто имеет собственную яхту или самолет, но и тех, у кого есть свободная квартира или огород.

Нилов в интервью "Говорит Москва" сказал, что "нельзя сравнивать наличие яхт и самолётов в собственности с наличием маленького огорода или земельного участка". По его словам, "такие чувствительные и щепетильные вещи необходимо очень тонко и аккуратно продумывать и просчитывать, понимая, что соцсфера и так перегрета". Он подчеркнул, что "подобные обсуждения добавляют масла в огонь, усиливают и так существующую социальную напряжённость".

В Томской области считают необходимым учитывать при определении дохода семьи наличие сада и огорода, свободного жилья, написала сегодня газета "Известия".

В правительстве Татарстана уточнили, что с 1 апреля при назначении ежемесячного пособия на ребенка и выплаты на проезд пенсионерам помимо доходов учитывают и уровень имущественной обеспеченности граждан. Выплаты не дают тем, у кого есть яхта, летательный аппарат, снегоход, два и больше легковых автомобиля моложе трех лет, большие квартиры и дачные дома (более 40 кв. м на члена семьи).