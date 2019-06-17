Эксперты назвали виды самых часто взыскиваемых долгов

По данным за первые четыре месяца 2019 года, в России на первой строчке — административные штрафы. Далее следуют взыскания частноправового характера, а также кредитных обязательств, и налоговых платежей.

Также значительно отмечается рост принудительно взысканной суммы долгов. В 2016 году она составила 590,9 млрд рублей, в 2017-м — 663,6 млрд рублей, а в 2018 году — 676,3 млрд рублей, сообщает News.ru.

"Здесь факторов может быть много разных. Потому что, с одной стороны, безусловно, растёт задолженность, растёт просроченная задолженность. Люди подают в суд, которые кредиторы, и государство, и организации подают в суд. И, соответственно, судебные приставы просто больше взыскивают. Возможно, что растёт эффективность работы службы судебных приставов", - рассказал эксперт Михаил Делягин.