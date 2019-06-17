В России борются с бедностью. Чиновники предложили не считать бедными тех, кто может выращивать картошку

В России продолжают бороться с бедностью, но вовсе не повышением уровня жизни. В Сети обсуждают предложение региональных чиновников не считать бедными тех, кто может прокормиться с огорода или имеет свободную жилплощадь. Слуги народа предлагают пособие им не платить, бедными не считать и тогда показатель нищеты в стране станет не таким катастрофическим.

Еда в кредит или как россияне доживают до зарплаты

Эти предложения прозвучали в рамках «пилотного» проекта по уменьшению бедности в России. Как сообщают «Известия», региональные чиновники уже всю голову сломали над проблемой бедности в стране, но решить они ее собираются на бумаге.

Так в Ивановской области предлагают не считать бедными тех, кто, например, имея лишние метры в квартире не хочет их продать или сдавать в аренду или не желает выращивать на даче картошку и морковку, чтобы прокормиться.

В Томской области чиновники предлагают при определении дохода семьи учитывать кредиты, доходы от садоводства и огородничества и стоимость аренды жилья. «Какие доходы от огородничества? В лучшем случае семье на прокорм. И то только потому чтобы с голоду не умереть», «Деньги за аренду жилья они предлагают включить в доход? Так это же как раз траты, потому что своего жилья нет. Чем они там думают?» - комментируют новость в Сети.

Кроме того, большинство чиновников считают, что граждане просто обманывают систему. Они просят государственные выплаты, а сами работают, но неофициально. А значит нужно бороться с «серой занятостью».

Напомним, что в начале года Татьяна Голикова озвучила цифру в 19,3 млн россиян, живущих за чертой бедности. «А вот сейчас власть пытается обмануть нас, не реально улучшив жизнь людей, а своими подсчетами, снизить эту цифру», «Скоро они будут считать не бедными тех, у кого есть две почки. Одну же всегда можно продать. А у нас у каждого по две – значит богач!», - прокомментировали намерения власти в Сети.