Медики объявили забастовку после того, как родственники пациента избили в больнице врачей

Индийская медицинская ассоциация объявила 24-часовую забастовку после того, как родственники скончавшегося в больнице в Западной Бенгалии пациента избили персонал клиники. В ходе акции протеста медики выдвинули требования к властям обеспечить безопасность медперсонала.

Новость о забастовке медиков в Индии передало информационное агентство IANS, - сообщает "СП".

В Индии это не первый случай нападения на врачей. Медики в стране устраивают масштабную забастовку уже второй раз. На прошлой неделе в минувшую пятницу в акции протеста приняли участие 30 тысяч сотрудников индийских больниц и поликлиник.