Главу Дагестана Васильева госпитализировали в Москве

В Москве госпитализировали главу Республики Дагестан Владимира Васильева. У 69-летнего Владимира Васильева медики диагностировали воспаление легких. Сейчас он проходит курс лечения.

Пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана заявила, что сейчас обязанности главы Дагестана временно исполняет председатель правительства республики Артем Здунов.

В октябре 2017 года Владимир Васильев был назначен Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Через год местный парламент на внеочередной сессии народного собрания избрал Васильева главой республики на пять лет.

Владимир Васильев имеет звание генерал-полковника полиции, он является Заслуженным юристом РФ.