Ядерный корпус... под прицелом?

Продолжение. Начало здесь.

Самая высокотехнологичная отрасль народного хозяйства и военно-промышленного комплекса новой России сегодня по прежнему испытывает небывалый и разрушительный прессинг…



Обойма для главного куратора Атомного проекта

Начало террора в отношении лиц, причастных к ядерной эпопее страны, пожалуй, можно считать со времени физической расправы над Лаврентием Берия в 1953 году, организованной правящей группой политиков: Никиты Хрущева, Георгия Маленкова и Николая Булганина. Напомним, что с 20 августа 1945г. и до 26 июня 1953г. Берия, как Заместитель Председателя СНК (СМ СССР), возглавлял Спецкомитет при СНК (СМ СССР) для решения «Проблемы № 1», т.е. создания советской атомной бомбы. О грандиозности этого проекта свидетельствуют более 140 (!) заседаний штаба атомной программы под председательством её главного куратора - Лаврентия Берия. Он так прямо и говорил: «С бомбой мы живем!» Уже с победного 45-го года он знал, что Советская Россия приговорена на заклание империалистическим Западом и США. И это в тот период, когда США совместно с Англией и Канадой с 1942г. развернули широкомасштабную атомную индустрию, тогда как советское государство, ослабленное невиданной в истории человечества Второй мировой войной 1939-1945гг., вообще не имело атомной промышленности и даже широких научных исследований в этой отрасли, а всего лишь… Лабораторию № 2.

Указанные выше бывшие соратники по борьбе с фашизмом, но теперь уже и сами его враги, отмели исключительные заслуги перед страной бывшего всемогущего наркома Берии как главного куратора атомной программы борьбы за сохранение советской Державы. О значении деятельности Лаврентия Берия четко и без обиняков сказал спецслужбам, организаторам его ареста Игорь Курчатов: «Не было бы Лаврентия Берия, не было бы атомный бомбы». Академик Курчатов знал, что говорил, ведь он уже хлебнул практики безуспешного начала руководства атомным проектом Вячеславом Молотовым. К 26 июня 1953г. все были удовлетворены тем, что страна уже начала производство серийных атомных бомб – «Татьяна» и задача создания Сверхбомбы была также решена, а Берия оказался опасным лишь в коридорах власти. По свидетельству его родного сына – Серго и других источников, не доверять которым нет оснований, жизнь отца была прервана перестрелкой в его особняке в этот же день…

Не это ли обстоятельство повлияло на активизацию охоты англо-американских спецслужб за советскими физиками-атомщиками именно с этих же 50-х годов?

Стратегические планы Запада и США – против России

Не только недоразумениями внутренней политики сокращалась и уничтожалась ядерная мощь российского государства. Запад после развала Советского Союза одновременно стал бояться и поверженную Россию – она опасно вооружена ядерным оружием и имеет тенденцию к возрождению великой державы! Не случайно английские спецслужбы, в Лэнгли организовали специальный оперативный учет российских физиков-ядерщиков. ЦРУ также отслеживает российский ядерный корпус, благо этому способствовало и решение российского руководства совместно с Минатомом России о допуске американских и других специалистов - «экологов»(?) в 1993г. на стратегические ядерные объекты. И только ли отслеживают они?

Становится неудивительным тот факт, что всякий раз, когда в США назревает избирательная кампания по выборам в президенты страны, то все громче звучат призывы кандидатов в президенты о том, что назрела необходимость физической ликвидации российских ученых-ядерщиков, а также носителей секретов разработки и создания ядерного оружия. И эти призывы надежно подпитывают сенаторский персонал США, формируя тем самым внешнеполитическую позицию в виде государственного терроризма, и активизируют деятельность спецслужб в многообразных операциях по ликвидации российского ядерного корпуса (да и не только, например, иранского и Северо-Корейского).

Так, кандидат в президенты США от республиканской партии Рик Сантроум в 2012г. открыто заявил всему миру о том, что если он будет избран на эту должность, то он пойдет на физическое уничтожение физиков-ядерщиков не только из России, но и Ирана, Северной Кореи… Как тут не вспомнить, что в США существует «Стратегический план противодействия России», о которой заявил миру Глава Минобороны США Джеймс Мэттис.

Директор Академии геополитических проблем профессор Валерий Волков, ориентируя руководство России на это внешнеполитическое обстоятельство, утверждает: «Заявления, прозвучавшие с угрозами физического уничтожения граждан РФ, следует квалифицировать как политику государственного терроризма со стороны США. И за это надо спрашивать!». Не только спрашивать, но и активно противодействовать соответствующей государственной программой, если мы хотим быть сильными, независимыми и неделимыми.

Ядерные умы с секретами в цепи убийств

В раскрытие вышеизложенной проблемы безопасности физиков-ядерщиков, составляющих гордость ядерной державы, приведем своеобразный мартиролог по территории России.

Лето 1996г. - пора отпусков и морского отдыха для сибиряков и не только. Но не для Главного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Минатома России Рувима Нуреева. Находясь в командировке в Новосибирске, он выполнял задание особой государственной важности на стратегических объектах сибирского региона. Его разрезанное локомотивом тело и было обнаружено на железнодорожных путях. Мотивов к самоубийству не установлено, их попросту не было…

В декабре 1997г. около 8 часов утра в Москве смертельные огнестрельные ранения получил советник министра атомной энергии, зам. директора Курской АЭС Владимир Хохлов.

В июле 1999г. в Москве также было совершено нападение на физика-ядерщика Льва Максимова, успешного изобретателя подземных экологически чистых АЭС. Он запатентовал свое новое уникальное изобретение в области ядерных технологий – ториевый цикл, вместо действующего уранового цикла, по существу означавшее революцию в атомной энергетике. Поздно вечером в московском метро его неожиданно ударили по голове и разрядили на нем электрошокер. Нападавшие неудачно определили место поражения тела Максимова этим спецсредством, в результате чего потерпевший остался в живых. Но это было уже второе покушение…

В январе 2000г. погиб заместитель министра по атомной энергии Александр Белосохов. Катаясь на снегоходе, он, якобы, не справился с управлением на заснеженном просторе. Кстати, он был нежелательным свидетелем в деле атомного министра России Адамова, развернувшего бурную коммерческую деятельность в своей отрасли, сопровождавшуюся рядом загадочных убийств ядерщиков и не только убийств…

13 мая 2001г. в автокатастрофе погиб вице-президент концерна «Росэнергоатом» физик-атомщик Евгений Игнатенко. Он ехал на Калининскую АЭС, достраивать 3-й блок этой атомной станции. А незадолго до гибели он руководил пуском первого блока Ростовской АЭС. Да, это он самоотверженно вместе с академиком Валерием Легасовым активно участвовал в ликвидации чернобыльской катастрофы.

27 августа 2002г. на окраине Красноярска был обнаружен расчленённый труп 47-летнего Сергея Бахвалова, заведующего кафедрой физической химии Красноярского госуниверситета и весьма успешного специалиста в области ядерной физики, который за десять дней до обнаружения его трупа загадочно исчез. Вскоре после визита к нему домой человека, неизвестного семье потерпевшего. Кстати, этот посетитель договорился о новой встрече с Бахваловым. Но и того уже члены семьи погибшего больше не видели. Отметим, что Сергей разработал уникальный способ утилизации ядерной установки атомной подводной лодки «Курск», той самой, что погибла в 2000г. в водах Баренцева моря. Он возглавлял научно-исследовательский центр «Кристалл» и занимался переработкой радиоактивных ядерных отходов Тихоокеанского флота. А незадолго до этого он изобрел чистый, не существующий в природе, сплав меди, весьма востребованный оборонкой.









Сергей Бахвалов

В середине октября этого же года в ЗАТО Железногорск загадочным образом исчез заместитель начальника Центрально-заводской лаборатории Горно-Химического комбината Минатома РФ Сергей Подойницын. Он сел в такси у проходной ГХК и после этого его не видели ни дома, ни на работе. А через полтора года он прилетел в тяжелом психическом состоянии из Казахстана уже «овощем», со стертой памятью и без документов. По исследованиям психиатров он испытал на себе токсическое воздействие абсолютно нового химического вещества, избирательно лишающего подопытного памяти...









Сергей Подойницын

Кстати, погибшие Бахвалов и Подойницын, занимавшиеся утилизацией и переработкой оружейного плутония, тесно сотрудничали со специалистами американских ядерных лабораторий.

В марте 2003г. в подъезде своего московского дома был убит Генеральный директор Международного центра по ядерной безопасности Минатома России, профессор, доктор технических наук Сергей Бугаенко, имевший непосредственное отношение к иранской ядерной программе. Характерно, что незадолго до убийства ученого Москву посетил заместитель госсекретаря США Джон Болтон, занимавшийся вопросами контроля за режимом нераспространения ядерного оружия…

В феврале 2004г. около 21 часа в центре Курска пятью пулями двух налетчиков в масках был убит бывший (1996-1999гг.) заместитель директора Калининской АЭС Борис Хохлов.

В мае 2006г. в Санкт-Петербурге при странных обстоятельствах внезапно настигла смерть Президента ОАО «ТВЭЛ», капитана 1-го ранга в отставке Александра Няго. Отметим, что «ТВЭЛ» - крупнейшая в мире кампания по добыче урана и выработке ядерного топлива для АЭС.









Александр Няго

В январе 2007г. возвращаясь в Москву, на поезде «Чоп-Москва», видимо, даже не предполагал возможности, покушении на свою жизнь и начальник отдела циркониевых поставок ОАО «ТВЭЛ – ИНВЕСТ – ТЕКНОЛОДЖИ» (структура Госкорпорации «Росатом») И. Добруник. Но он был выброшен из этого поезда…

20 июня 2011г. авиакатастрофа унесла жизни пяти ведущих российских ученых. Физики-ядерщики летели в Петрозаводск обсуждать вопросы разработки новых, перспективных ядерных реакторов. Тогда в Прионежском районе Карелии погибли: начальник Управления ОАО «Атомэнергомаш» Валерий Лялин, Генеральный конструктор ОКБ «Гидропресс» Сергей Рыжов, его заместитель – Геннадий Банюк, Главный конструктор, доктор технических наук Николай Трунов, Главный технолог ОКБ Машиностроения им. Африкантова Андрей Трофимов. Кстати, последний работал на строительстве АЭС в Иране, а Рыжов – на строительстве ядерного объекта в Индии.

И за рубежом без гарантии безопасности

Генеральный директор Государственного научного центра прикладной микробиологии «Ликвидация» Николай Уранов, так определил свои наблюдения за криминальными исчезновениями научной номенклатуры умов: «Последовавшие одно за другим жестокие убийства ведущих российских ученых не могут просто случайностью! Я считаю, что зловещая череда убийств лучших умов России – это целевое изъятие, один из каналов диверсий… Сотни, если не тысячи людей в России из-за остановки исследований остались обреченными». Череда убийств российских физиков-ядерщиков прослеживается и за рубежом.

Так, в феврале 2008г. во Франции в автокатастрофе погиб Аркадий Муллин. 49-летний новосибирский ученый, физик-ядерщик работал в Европейской организации по ядерным исследованиям (штаб-квартира ЦЕРНа в Женеве) и одновременно имел вид на жительство в Швейцарии. Автомобилем, по несчастью, управлял коллега потерпевшего Владимир Снопков, находившийся в нетрезвом виде.

В 2009г. в центре столицы США – Вашингтоне при загадочных обстоятельствах был застрелен профессор, известный физик-ядерщик Андрей Горобец, пожелавший вернуться в Россию. Купив билет, он не успел с женой сесть в самолет. Обстоятельства злодейского убийства остались неизвестными…

16 июня 2010г. на острове Мальта был убит 48-летний российский эксперт по вопросам ядерного разооружения физик-ядерщик Александр Пикаев. Он был известным и авторитетным международным специалистом по мониторингу ядерных разоружений. Убийство произошло в его квартире сильным ударом тупым предметом по голове. В момент убийства международного эксперта он работал на своем персональном компьютере. Кстати, Пикаев в 1996г. окончил военно-морскую аспирантуру в США и курсы по управлению оборонными ресурсами.









Александр Пикаев

Заканчивая своеобразный мартиролог обвального уничтожения ядерного корпуса России, нельзя не привести мнение обозревателя «Военно-промышленного курьера» («ВПК») Владимира Смыка, выраженную им в 2015г. Тогда он сказал: «За последние 14 лет при невыясненных обстоятельствах погибло 70 (!) крупных научных работников. Раскрыто только три убийства». Это не только физики-ядерщики, но и другие известные ученые в области биологии, микробиологии, психологии, специалисты по созданию психотронного оружия, физики, химики, математики, а также авиаконструкторы, специалисты ракетостроения, конструкторы подводных лодок.

Действительно российские секретоносители стали весьма уязвимым звеном в системе национальной безопасности, потому, что они не оберегаются и не охраняются должным образом. Сегодня частный бизнес порой охраняется тщательнее, чем ученые и специалисты государственного сектора обороны страны.

Особый правовой статус и особая государственная защита представителей ядерного корпуса, безусловно, должны быть закреплены в законодательном порядке.