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Ученые выявили результативный способ "как сделать талию"

17 июня 2019, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые выявили результативный способ "как сделать талию"
фото: pixabay.com

Финские исследователи провели эксперимент с участием женщин - добровольцев, желающих похудеть и стать обладательницами тонкой талии.  По окончании  исследования учение подвели итоги и оказалось: кручение обруча хулахуп способствует не только обретению талии, но и снижению веса.

Авторы исследования из Университета в Хельсинки поделили участниц на две группы.  Добровольцам из первой группы предстояло ежедневно в течение двух месяцев по 13 минут крутить хулахуп. Участницам из второй группы необходимо было каждый день проходить по 10 тысяч шагов. 

Пройдя первый этап заданий, женщины поменялись: те кто ходил, стали крутить обруч.  Результаты исследования показали, что упражнения с обручем почти в два раза изменили соотношение жировой и мышечной массы в пользу мышц по сравнению с ходьбой, - сообщает издание Yle.  У женщин, тренирующихся с обручем, появилась более тонкая талия.

Тонкая талия - это не только привлекательная женская фигура. Ученые выявили, что увеличение объема талии только на пять сантиметров - риск преждевременной смерти на 13% у женщин и 17% у мужчин.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), при нормальном весе тела окружность талии у у женщин не должна превышать 80 сантиметров.

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