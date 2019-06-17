Финские исследователи провели эксперимент с участием женщин - добровольцев, желающих похудеть и стать обладательницами тонкой талии. По окончании исследования учение подвели итоги и оказалось: кручение обруча хулахуп способствует не только обретению талии, но и снижению веса.

Авторы исследования из Университета в Хельсинки поделили участниц на две группы. Добровольцам из первой группы предстояло ежедневно в течение двух месяцев по 13 минут крутить хулахуп. Участницам из второй группы необходимо было каждый день проходить по 10 тысяч шагов.

Пройдя первый этап заданий, женщины поменялись: те кто ходил, стали крутить обруч. Результаты исследования показали, что упражнения с обручем почти в два раза изменили соотношение жировой и мышечной массы в пользу мышц по сравнению с ходьбой, - сообщает издание Yle. У женщин, тренирующихся с обручем, появилась более тонкая талия.

Тонкая талия - это не только привлекательная женская фигура. Ученые выявили, что увеличение объема талии только на пять сантиметров - риск преждевременной смерти на 13% у женщин и 17% у мужчин.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), при нормальном весе тела окружность талии у у женщин не должна превышать 80 сантиметров.