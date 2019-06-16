К прямой линии с Путиным поступило порядка 600 тысяч обращений граждан

Россияне отправили около 600 тысяч обращений к Владимиру Путину в преддверии "прямой линии" с президентом России. Об этом сообщает сайт "Вести.ru" со ссылкой на эфир канала "Россия 24".

Большая их часть (354 тысяч 607 обращений) поступила по телефону. Еще 160 тысяч 926 обращений россияне написали в СМС, 27 тысяч 469 обращений - при помощи приложения, 21 тысяч 56 - из социальных сетей.

Задать вопрос главе России можно по телефону, через СМС или ММС, а также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или приложение. Обращения принимаются и через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".