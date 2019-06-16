Первый киберспортивный турнир по распилу бюджета. На мероприятие, на которое пришли 10 человек, потратили 37,5 миллионов

На московский кибертурнир по FIFA-2019 было потрачено 37, 5 миллионов рублей из бюджета и даже известных ведущих пригласили и заплатили им по 450 тысяч рублей каждому. Но как оказалось, все это на бумаге.

На самом деле на турнир пришли лишь 10 участников, за его трансляцией в приложении наблюдали всего человек 300 зрителей, а столь дорогие ведущие, отхватившие почти по полмиллиона, вообще ничего не знали про мероприятие. «На сайте госзакупок заявлены ведущие – Савин и Командная. Гонорар – 450 тысяч каждому. Вот только нас с Савой никто на турнир на звал. Чуваки, хватит так нагло пилить бабки», - написала в соцсети Марина Командная.

Куда делись 37, 5 миллионов, если на рекламу не потратили ни копейки, и о турнире не знали даже сами геймеры?