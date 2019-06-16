Еда в кредит или как россияне доживают до зарплаты

Пока в России магазины только начинают провавать еду в кредит, россияне уже давно протоптали тропу в организации дающие быстрые микрокредиты. И несмотря на высокие проценты люди идут к ростовщикам, чтобы дожить до зарплаты и купить самое необходимое.

Около 45% клиентов микрофинансовых организаций оформляет займы для поддержания текущего образа жизни, при этом практически половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей берет займы для покупки товаров первой необходимости, пишет telegram-канал «Экономика».

"В ходе опроса удалось выяснить, что практически половина заемщиков МФО вынуждена брать деньги до зарплаты, чтобы купить товары первой необходимости, в том числе продукты, товары для дома и необходимую бытовую технику взамен только что сломанной или на ее ремонт", - сообщили в кредитных организациях.

При этом люди стали более точно запрашивать необходимую сумму. Если раньше заемщики предпочитали брать деньги с запасом, то сейчас клиент берет ровно столько, сколько ему необходимо, потому что понимает, что отдавать будет трудно