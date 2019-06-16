Во время госзакупок в прошлом году были допущены нарушения почти на 300 миллиардов рублей

В прошлом году при осуществлении госзакупок были допущены нарушения на сумму почти 300 миллиардов рублей. Если называть вещи своими словами – то эти деньги были украдены из бюджета. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты.

«За 2018 год допущено 2,2 тыс. нарушений на общую сумму 293,7 млрд рублей, что превышает аналогичные показатели за 2017 год», - говорится в результатах проверки, опубликованной на сайте.

По мнению аудиторов главная проблема в том, что, система государственных и корпоративных закупок в России характеризуется низкими показателями конкурентности и эффективности. Опять же, если говорить своими словами, то речь идет о коррупции, аффилированностью с властью компаний, которые выигрывают тендеры, низкой ответственностью исполнителей и нарушением условий контрактов. Каждый год Счетная Палата проводит проверки, признает и фиксирует эти факты, но ничего не меняется.