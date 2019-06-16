Звезда фильма «Маленькая Вера» тоже решил пойти в депутаты Мосгордумы. Андрей Соколов сообщил, что завтра планирует подать документы на выдвижение в качестве по 43-му округу столицы.

По этому округу в Мосгордуму уже баллотируются юрист Любовь Соболь, член партии «Яблоко» Сергей Митрохин и футболист Дмитрий Булыкин, кроме того в числе кандидатов – адвокат и безработрный. В Мосгоризбиркоме сообщили, что на статутс народного избранника столицы претендуют уже 155 человек.

«Вера есть, но маленькая», - шутят в Сети по поводу нового кандидата и добавляют, что ни один из претендентов так и не представил своей более менее внятной программы.