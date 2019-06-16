Пирсинг и татуировка: есть ли риск для здоровья?

Группа британских ученых после ряда проведенных исследований выяснила, что почти каждый пятый обладатель татуировки или пирсинга в ближайшие пять лет начинает испытывать проблемы со здоровьем.

Врач-дерматолог Алексей Шевченко рассказал, что такие проникновения в кожу могут вызвать целый ряд заболеваний, начиная от безобидных раздражений и заканчивая инфекционными заболеваниями. Среди них: ВИЧ, сифилис, сепсис. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".

"Убедитесь, что у мастера есть необходимые сертификаты и лицензии, ознакомьтесь с отзывами о том или ином специалисте, но перед походом в салон лучше для подстраховки посетите кабинет дерматолога", - посоветовал врач.

Также, как отмечает портал "Актуальные новости", ранее ученые привлекли к исследованию около 2 тысяч людей. Примерно 18% из них признались, что в среднем в течение пяти лет после нанесения татуировки или пирсинга они замечали те или иные проблемы со здоровьем.