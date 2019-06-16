Деньги на ветер. Сбережения будущих пенсионеров хотят вложить в строительство ветряных мельниц

Деньги будущих пенсионеров хотят инвестировать в «зеленую» энергетику — строительство ветряных станций. С такой инициативой вкомпания Анатолия Чубайса обратилось в Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов

В "Роснано" рассказали, что за ветряными мельницами стоит будущее России. В Ассоциации идею поддержали, поскольку проект направлен на сохранение экологии страны. «Во всем мире пенсионные деньги вкладывают в самые надежные и прибыльные проекты, а у нас - ветряные мельницы», «Пенсии пустят на ветер – нарочно не придумаешь», «Ну теперь пенсионеры заживут отлично, когда их сбережения отдадут этому Дон Кихоту», - комментируют новость в Сети.