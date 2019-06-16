Государство решило поддержать самозанятых

В Минэкономразвития предложили законопроект, согласно которому государственная поддержка будет оказываться не только малому и среднему бизнесу, но и самозанятым гражданам.

Документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов, передаёт РБК. Сообщается, что в ведомстве предложили внести изменения в существующий закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Согласно документу, государственная поддержка в случае принятия законопроекта будет распространяться и на самозанятых россиян. Предполагается, что новый законопроект может вступить в силу уже с начала следующего года.