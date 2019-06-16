В Москве разыскивают женщину, которая облила кислотой своего бывшего из-за измены

В Москве женщина облила кислотой своего бывшего возлюбленного из-за за измены Пара рассталась, но женщина не успокоилась, она тяжело переживала предательство, затаила злобу и решилась на месть.

У 35-летней Елены и 31-летнего Вячеслава был головокружительный роман, но их отношения закончились, когда мужчина встретил другую. Он честно сказал об этом Елене и, кажется, зря. Женщина прислала экс-бойфренду сообщение с просьбой встретиться в центре города. Когда ничего не подозревающий молодой человек приехал в кафе, она плеснула в него кислотой и убежала. Однако она явно не ожидала, что ее отчаянный поступок попадет на видеокамеры.

Пострадавшего доставили в НИИ имени Склифосовского. Врачи диагностировали у него ожоги 20% тела. Хотя жизни молодого мужчины из Волгограда ничего не угрожает, следы от встречи с мстительницей за свою поруганную чксть и достоинство могут остаться у него на всю жизнь.

Уголовное дело уже возбуждено, москвичку объявили в розыск, пишет Рен-ТВ.