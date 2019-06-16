Психолог назвала пять необычных признаков, которые помогут уличить мужа в измене

К сожалению, в отношениях каждой пары почти всегда появляется кто-то третий. И, конечно же, мужчины в большинстве случаев изменяют чаще, чем представительницы слабого пола.

По мнению семейного психолога Светланы Колосовой, когда мужчина заводит интрижку на стороне, его поведение сильно меняется, пишет издание "Вечерняя Москва".

Во-первых, к таким изменениям можно отнести внешний вид мужчины. Он начинает ухаживать за собой и следить за внешним обликом, например, покупать дорогую одежду, то есть делать вещи не свойственные себе до этого момента.

"К примеру, его любовница, допустим, политолог, а политику сегодня не обсуждает только ленивый. Во время общения мужчина может «нахвататься» у своей подруги знаний, которые потом, незаметно для себя, начнет ретранслировать в присутствии друзей и родных", - подметила специалист.