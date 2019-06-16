Галина Волчек - актриса и худрук театра «Современник» госпитализирована в Москве

Галина Волчек – художественный руководитель театра «Современник» госпитализировали в Москве. Несмотря на то, что многие издания написали, что актрису прооперировали, в театре сообщили, что она проходит плановый осмотр.

В театре говорят, что худрук находится на "плановом обследовании" в Центре хирургии имени Вишневского и что за ее здоровье не стоит беспокоиться. «Никуда она не попала. Просто легла капельницу сделать. Всё хорошо с ней, у неё всё отлично", - цитирует помощницу Галины Борисовны радио «Говорит Москва».