Без мам, пап и кредитов: как накопить на автомобиль

Многие россияне не хотят связывать себя кредитами, но при этом крупные покупки автоматически становятся недосягаемой мечтой. Эксперты рассказали, как можно накопить на автомобиль без посторонней помощи даже при зарплате в 30 тысяч.

Во-первых, присматривая новую машину, стоит определиться с ценовой категорией, советует CAR.RU. Эксперты советуют не выбирать автомобиль, стоимость которого превышает годовой доход. При этом не стоит избегать рынка вторичных предложений, где можно найти достойные варианты.

После выбора машины мечты стоит определить, сколько процентов ежемесячно можно откладывать. При этом стоит учитывать, что если срок очень большой, то на стоимости автомобиля может сказаться инфляция, и тогда даже б/у автомобиль окажется дороже, чем предполагалось изначально.

Накопленные деньги специалисты советуют хранить не дома под подушкой, откуда всегда есть соблазн их достать и потратить, а оформить депозит в банке. При этом вкладчика спустя определённое время будет ожидать приятный бонус в виде процентов.