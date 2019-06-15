В Хохольском районе Воронежской области в субботу вечером семь человек погибли в ДТП при столкновении микроавтобуса Volkswagen Transporter и автомобиля Ford Focus. Лобовое столкновение произошло в 20:26 часов на 59 километре автодороги "Воронеж-Луганск" около села Оськино.

По предварительным данным областного управления МВД РФ , автомобиль Ford двигался в сторону Воронежа и его водитель выехал на встречную полосу. В результате аварии семь человек погибли на месте происшествия, и два человека пострадали. Среди пострадавших - 10-летняя девочка. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики.

Погибших и пострадавших пришлось деблокировать.

Устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.