И вновь в Юрмале прошел ретро парад автомобилей из Швеции. Зрелище было восхитительным! Американские авто 50-х, 60-х, 70-х годов были представлены на красочном ретро параде.









И на каждой машине красовался шведский флаг. В основном машины кабриолет. Зрелище было восхитительное: солнце, море, музыка доносилась из автомобилей в стиле «рок».









Латвийцы и гости Юрмалы созерцали все это с любопытством. Последние пять лет данное мероприятие регулярно проходит в Юрмале.







