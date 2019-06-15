"Я никого лично не называла кретинами", — оправдалась Елена Малышева

Известному врачу и телеведущей, доктору медицинских наук, профессору Елене Малышевой пришлось оправдываться за слова «кретин» и «идиот», которые она произнесла в своей программе про здоровье.

"Люди с нарушениями развития имеют такие же права, как обычные люди", - Водянова возмущена Малышевой

Тема программы была «Откуда берутся кретины?» Малышеву подвергли критике после того, как назвала умственно отсталых детей медицинскими терминами - «кретинами» и «идиотами».

Возмутились Ксения Собчак, Наталья Водянова.

Елена Малышева выступила с заявлением. Она жалеет, что оказалась в центре скандала, но не признает своей вины, - сообщает 7days.ru. Малышева не скрывает, что она сама мама и бабушка. «Мне жаль, что вы так обо мне думаете. Передача была посвящена неонатальному скринингу. В ней мы рассказывали о болезнях, которые выявляют у новорожденных детей в родильном доме. Это гипотиреоз, фенилкетонурии и другие заболевания».

Она объяснила, что если эти болезни не выявить и не лечить, то они приводят к слабоумию. «Все эти анализы делаются бесплатно за счет государства. И лечатся эти болезни тоже бесплатно», - подчеркнула теледоктор. «В программе не было детей с аутизмом. Я никого лично не называла кретинами. Ваша ненависть ко мне и гнев в мою сторону ни на чем не основаны», - заявила Малышева.

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