Дикий кабан был замечен на детской площадке в Пушкинском округе

В Пушкинском округе, в деревне Коптелино уже больше месяца дикий кабан разгуливает на детской площадке. По словам очевидцев, животное гуляет среди деревьев, пока дети спокойно играют.

Как сообщает сайт "Подмосковье сегодня", эта ситуация очень пугает родителей детей. Как выяснилось, кабан действительно может представлять опасность для детей.

"Кабан приходит под вечер, рядом играют дети – они пугаются, но с интересом наблюдают за ним", – отмечает местная жительница.