Эксперты рассказали, зачем в России хотят повысить тарифы на мусор

В тарифы на мусор предложили включить траты на рекультивацию — восстановление земли на отработанных свалках. Платежи, в свою очередь, вырастут на 5%.

Суть идеи состоит в том, чтобы законодательно закрепить обязательства по рекультивации, исключив превращение отработанного мусорного полигона в объект, отравляющий окружающую среду.

Эксперты рассказали News.ru, что это последнее, что сейчас нужно делать в России.

"Полигон не должен заполняться бесконтрольно, мусор можно перерабатывать при должных инвестициях и участии властей на начальном этапе, и тогда разрастания масштабов проблемы удастся избежать. А пока увеличение тарифов — это неизбежность, и дальше будет только хуже", - заявила аналитик Анна Бодрова.