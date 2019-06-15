Экс-судья объяснил, почему повышать зарплату нужно всем без исключения

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому судьям с 1 октября будут повышены зарплаты в 1,043 раза.

Бывший судья Евгений Тарло отметил, что повышать зарплату нужно всем без исключения. Также эксперт подчеркнул, что быть судьей настолько тяжело, что и самая высокая зарплата не решает проблему дефицита кадров, пишет НСН.

«Судьи получают приличную зарплату, но работа очень тяжёлая, нагрузка колоссальная. Многие не выдерживают этой работы, у нас колоссальная нехватка кадров, но в тоже время я не могу сказать, что общество довольно работой судей. Не существует общественного мнения, что судьи несут добро, законность, справедливость. Нет такой у народа уверенности. Поэтому вопрос повышения зарплаты очень непростой. Но считаю, что повышать надо зарплату всем, а не только судьям, создавать условия для малого и среднего бизнеса», - рассказал Тарло.