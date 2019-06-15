В центре Москвы столкнулись три автомобиля, Range Rover перевернулся и перекрыл 2 полосы
15 июня 2019, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]
Три автомобиля Mercedes, Audi и Range Rover столкнулись в субботу в центре Москвы в Басманном районе на Большой Почтовой улице. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек.
От удара при столкновении автомобиль Range Rover перевернулся. Две полосы дороги из-за аварии оказались перекрыты.
Ранее в субботу крупное ДТП произошло на МКАД в районе Каширского шоссе. Там столкнулись пять машин. Пострадал один человек. СМИ писали о разлившемся на МКАД топливе и образовавшейся пробке.