На 24-м километре МКАД образовалась пробка из-за ДТП. Столкнулись сразу пять автомобилей

В Москве в субботу на 24-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) образовалась пробка из-за крупного дорожно-транспортного происшествия (ДТП). На МКАД столкнулись сразу пять автомобилей.

По данным ГИБДД, в результате ДТП в районе Каширского шоссе пострадал один человек. В пресс-службе столичной Госавтоинспекции. уточнили, что движение в районе аварии ограничено, но не перекрыто, - передает РИА Новости. По данным АГН "Москва", в результате ДТП произошел разлив топлива. На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и медики.

Ранним утром в Москве авария произошла в районе Котловка. В районе дома номер 11а на Севастопольском проспекте столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека.