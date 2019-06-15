СКР опубликовал видео задержания трёх участников конфликта в Чемодановке под Пензой

Следственный комитет опубликовал видеозапись задержания трёх участников конфликта в селе Чемодановка Пензенской области. Конфликт в селе под Пензой разгорелся между сельчанами и цыганами, пристающими к местным жительницам.

"Виновные будут сидеть в тюрьме", - заявил губернатор на сходе в Чемодановке после конфликта с цыганами

В четверг, 13 июня, конфликт перерос в массовую драку. В ходе драки был убит местный житель 1985 года рождения. СКР возбудил уголовные дела об убийстве и покушении на убийство. Всего в ходе инцидента полиция задержала больше 170 человек. На запечатлены орудия, которыми пользовались подозреваемые. Среди них топор и две биты разного размера, предмет, похожий на железную палку.

Сельчане из-за конфликта перекрывали федеральную трассу. В Чемодановку приезжал губернатор Пензенской области. Он пообещал, что все виновные будут наказаны. Жители Пензенской области обсуждают конфликт в Чемодановке в соцсетях.

По предварительным данным, представители цыганской общины приставали к девушкам, в том числе несовершеннолетним.