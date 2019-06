Челябинцы побывали на грандиозном шоу «Bon Jovi» в Лужниках

Авторадио Челябинск подарило путешествие на единственный за последние 30 лет концерт Bon Jovi в Москве двум своим слушателям. Розыгрыш билетов с авиа перелетом проходил в мае. А в последний день весны счастливчики оторвались на грандиозном шоу легенды рок-музыки в обновленных «Лужниках»!

Весь май слушатели 99.1 FM участвовали в фотоконкурсе. 24 мая случайным образом было выбрано 2 победителя, которые получили по паре билетов на концерт Bon Jovi в Москве и авиа перелет от компании «Nordwind Airlines».

Победители Алена и Елена вместе со своими спутниками отправились в предвкушении потрясающего уикенда в Москву 29 мая.

Это был первый рок-концерт в «Лужниках» после реконструкции. Прежде здесь играли и Metallica, и U-2. Как говорят организаторы, теперь акустика на арене стала получше, да и проходы на трибуны и в партер стали оборудованы комфортно, очередей почти не возникало. Группы для открытия сезона в обновленных «Лужниках», кажется, было лучше и не сыскать. Ведь Bon Jovi всегда исполнял песни напевные, мелодичные, такие, которые хочется грянуть всем миром - вместе, хором...

Bon Jovi спели и This House Is Not For Sale, и You Give Love a Bad Name, и Born To Be My Babe, и It s My Life. В итоге Джон к середине концерта лихо распелся и снова помолодел и душой, и голосом.

Во время концерта Джон постоянно что-то восхищенно показывал со сцены, очевидно, своим телеоператорам, которые тоже приехали с группой в Москву (причем их было человек 15, никто еще не привозил так много), обменивался одобрительными фразами со своими музыкантами, радушно общался со зрителями и, наверное, сам не заметил, как концерт растянулся почти на два с половиной часа (так долго в этом туре Bon Jovi еще не играли). А потом еще были три песни на бис. В итоге их прозвучало 23. И кажется, если бы мы аплодировали чуть подольше, они бы сыграли еще... (

Джон пообещал, что больше нам не придется ждать 30 лет следующего концерта. Будем надеяться, что это правда.