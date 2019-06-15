Замглавы Минобороны России Андрей Картаполов вручил дипломы выпускникам Военного университета МО РФ

Заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил России генерал-полковник Андрей Картаполов принял участие в торжественной церемонии выпуска офицеров Военного университета Минобороны России. В этом году в строю выпускников 649 молодых лейтенантов.

«Позвольте мне от имени Министра обороны Российской Федерации горячо и сердечно поздравить Вас, товарищи офицеры, с окончанием Военного университета - прославленного учебного заведения Вооружённых Сил России. Это особенный выпуск - выпуск в год 100-летия кузницы офицерских кадров» - сказал Андрей Картаполов, выступая на торжественном митинге.

Сегодня Военный университет является многопрофильным многоуровневым учебным заведением, ведущим учебно-методическим и научным центром Вооруженных Сил РФ. Здесь осуществляется подготовка специалистов высшей квалификации гуманитарного, финансово-экономического, юридического, филологического и военно-дирижерского профилей подготовки. Реализуются образовательные программы трех уровней образования (бакалавриат, специалитет, магистратура).

«Помните, дорогие выпускники, что труд офицера лишь тогда в радость, когда в нем постоянно живёт творчество и вдохновение, зажигающие сердца людей. И где бы Вы ни были, в каких бы сложных обстоятельствах не приходилось Вам действовать, не забывайте: Вы - офицеры. Высоко несите славные традиции Вооруженных Сил России, честь Вашего родного учебного заведения» - отметил замглавы военного ведомства.

ВВУЗ ведет обучение более чем по 1500 дисциплинам. Военный университет готовит специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации, Федеральной службы войск Национальной гвардии и других силовых ведомств России, а также для армий 26 стран мира.

«Есть такая профессия - Родину защищать». В этих словах отражена великая миссия офицера. Отважные, волевые люди, умеющие принимать ответственные решения - это и есть Российская Армия. Впереди у Вас нелегкая дорога офицерской службы. Идите по ней честно, прямо и достойно, как шли Ваши предшественники» - напутствовал молодых офицеров генерал-полковник Картаполов.