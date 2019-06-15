В Роспотребнадзоре рассказали гражданам, что можно требовать при задержке авиарейса

Сотрудники Роспотребнадзора в субботу, 15 июня, рассказали об услугах, предоставления которых могут требовать граждане России у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса авиарейса.

Согласно информации ведомства, за задержку отправления пассажира или самолета, а также опоздание прибытия самолета перевозчик должен уплатить гражданину штраф, если не докажет, что опоздание или задержка возникли из-за не зависящих от компании обстоятельств.