Православные христиане отмечают сегодня родительскую субботу

15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу. Согласно традиции, она празднуется накануне Святой Троицы, символизируя действие Святого Духа и на усопших, и на живых.

В родительскую субботу верующие традиционно поминают усопших родных и близких. В этот день в храмах проходит заупокойное богослужение.

После молитвы во время Божественной литургии в храме люди обычно едут на кладбище, где совершают уже частную молитву об усопшем и просят простить ему все грехи, совершенные при жизни. В этот праздник обычно не занимаются никакой домашней работой.