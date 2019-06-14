//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество 13+

В Твери женщина с ребенком на руках упала под подъезжавший поезд «Сапсан»

14 июня 2019, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]

В Твери женщина с ребенком на руках упала под подъезжавший поезд «Сапсан»
фото: pixabay.com

В Твери женщина с ребенком упала под подъезжавший к станции скоростной поезд «Сапсан», следовавший из Москвы в Санкт-Петербург.  По сообщению ЛО МВД на станции «Тверь», 13 июня около 15:00 в дежурную часть поступило сообщение о падении с платформы женщины с ребёнком.

Женщина упала под проезжавший мимо поезд «Сапсан». По предварительной информации, поезд уже останавливался для посадки пассажиров на платформе, поэтому трагедии удалось избежать, - сообщает «ТвериГрад». «Сапсан» затормозил в считанных сантиметрах до упавших на пути женщины и малыша.

В результате падения женщина пострадала. Травмированную женщину госпитализировали. Ребёнок не пострадал. Его передали отцу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента. По факту происшествия проводится проверка.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Происшествия

В Москве неизвестные напали с ножом на сотрудников магазина в попытке украсть продукты

В Москве неизвестные напали с ножом на сотрудников магазина в попытке украсть продукты

В пятницу, 14 июня, в Москве в районе Очаково-Матвеевское двое неизвестных мужчин напали на сотрудников магазина во время краже продуктов из супермаркета. Отмечается, что злоумышленников заметили работники, в результате чего началась потасовка.

//В мире

Лидер партии Зеленского отказался говорить на украинском языке

Лидер партии Зеленского отказался говорить на украинском языке

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков публично отстоял свое право говорить по-русски. Политически пикантная ситуация произошла в прямом эфире.

//В мире

Песков: Путин и Лукашенко обсудили вопросы взаимного сотрудничества

Песков: Путин и Лукашенко обсудили вопросы взаимного сотрудничества

Владимир Путин и Александр Лукашенко смогли кратко обсудить вопросы двустороннего сотрудничества на полях саммита ШОС в Бишкеке. Отмечается, что в ближайшее время может состояться встреча глав обеих стран.

//В мире

В ДНР сообщили о стычке между литовскими наемниками и правосеками в Донбассе

В ДНР сообщили о стычке между литовскими наемниками и правосеками в Донбассе

В районе села Успеновка в Донецкой области произошла стычка между литовскими наемниками и националистами «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация). Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

//Общество

Вассерман назвал сериал «Чернобыль» антироссийской пропагандой

Вассерман назвал сериал «Чернобыль» антироссийской пропагандой

Анатолий Вассерман назвал «недоучками» поклонников нового мини-сериала «Чернобыль» и призвал граждан России помнить о главной цели создателей нашумевшей картины.

//Новости СМИ2

//Общество

Милонов предложил ограничить количество животных у психически нездоровых людей

Милонов предложил ограничить количество животных у психически нездоровых людей

Виталий Милонов предложил ограничить количество домашних животных, проживающий у людей с психическими отклонениями. По мнению депутата, такие меры помогут людям бороться с зависимостью.

//Спорт

УЕФА открыл дело против Латвии за расизм после игры с Израилем

УЕФА открыл дело против Латвии за расизм после игры с Израилем

Европейский футбольный союз открыл дело в отношении сборной Латвии из-за расистского поведения болельщиков. Матч, из-за которого разгорелся скандал, состоялся 7 июня в Риге и завершился победой Израиля.

//Шоу-бизнес

Представитель Бари Алибасова объяснил планы вывезти продюсера из России

Представитель Бари Алибасова объяснил планы вывезти продюсера из России

Представитель Бари Алибасова Вадим Горжанкин утром в пятницу, 14 июня, объяснил планы вывезти продюсера из России. Ранее о такой возможности сообщил журналистам сын мужчины Бари Алибасов-младший.

//Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева объяснил, почему ушёл в монастырь

Сын Сергея Зверева объяснил, почему ушёл в монастырь

Сын известного стилиста Сергея Зверева признался, что решил уйти в монастырь после ссоры с отцом. По словам Сергея Зверева-младшего, вдали от мирской суеты он ищет душевный покой.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Общество

В Твери женщина с ребенком на руках упала под подъезжавший поезд «Сапсан»

В Твери женщина с ребенком на руках упала под подъезжавший поезд «Сапсан»

В Твери женщина с ребенком упала под подъезжавший к станции скоростной поезд «Сапсан», следовавший из Москвы в Санкт-Петербург. По сообщению ЛО МВД на станции «Тверь», 13 июня около 15:00 в дежурную часть поступило сообщение о падении с платформы женщины с ребёнком.

//Происшествия

В Ленинградской области иномарка разнесла кассу в супермаркете

В Ленинградской области иномарка разнесла кассу в супермаркете

В пятницу, 14 июня в городе Пушкине на Гусарской улице иномарка въехала в стеклянную витрину одного из сетевых супермаркетов. По словам очевидца, машина разнесла в кассу и остановилась в 10 см от сотрудника магазина.

//В мире

Медведчук считает, что для обмена пленными в Донбассе достаточно недели, и это зависит от Зеленского

Медведчук считает, что для обмена пленными в Донбассе достаточно недели, и это зависит от Зеленского

Виктор Медведчук считает, что для обмена пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" достаточно пять-семь дней, главное - нужна поддержка президента Украины Зеленского.

//Происшествия

До чего доводят сайты знакомств: россиянка уехала к парню в Бахрейн и погибла

До чего доводят сайты знакомств: россиянка уехала к парню в Бахрейн и погибла

В Бахрейне у стен гостиницы было найдено тело 22-летней россиянки, которая накануне познакомилась с местным жителем по имени Хасон на сайте знакомств. Отмечается, что сама девушка родом из Перми, а в марте собиралась переезжать к возлюбленному.

//Общество

В Чечне полиция начала проверку из-за видео со стрелявшей девушкой

В Чечне полиция начала проверку из-за видео со стрелявшей девушкой

В Чечне глава республиканского управления МВД Руслан Алханов поручил поручил проверку в связи с появлением в соцсетях видео, на котором девушка в форме сотрудника полиции стреляет из огнестрельного оружия.

//Происшествия

В Чемодановке в больнице скончался один из участников массовой драки

В Чемодановке в больнице скончался один из участников массовой драки

В селе Чемодановка Пензенской области скончался один из местных жителей, который принимал участие в массовой драке с цыганами. По предварительным данным, представители цыганской общины приставали к их дочерям.

//В мире

На Украине суд арестовал экс-главу ЦИК ДНР

На Украине суд арестовал экс-главу ЦИК ДНР

На Украине Шевченковский районный суд Киева 14 июня арестовал экс-главу Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Романа Лягина.

//Происшествия

Из-за дебошира самолёт "Барселона - Москва" совершил вынужденную посадку в Варшаве

Из-за дебошира самолёт "Барселона - Москва" совершил вынужденную посадку в Варшаве

Самолёт, летевший из Барселоны в Москву, экстренно приземлился в Варшаве из-за неадекватного пассажира. Отмечается, что в Варшаве правонарушителя вывели из авиалайнера пограничники.

//Общество

"Виновные будут сидеть в тюрьме", - заявил губернатор на сходе в Чемодановке после конфликта с цыганами

"Виновные будут сидеть в тюрьме", - заявил губернатор на сходе в Чемодановке после конфликта с цыганами

На собрание жителей села Чемодановка, где произошел конфликт и драка с цыганами, приехал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Люди, обеспокоенные тем, что в село направляются цыгане из разных регионов России, перекрыли федеральную трассу.

//Спорт

Агент Абрамов: Гилерме – самый «вкусный» клиент в премьер-лиге для агентов

Агент Абрамов: Гилерме – самый «вкусный» клиент в премьер-лиге для агентов

В интернете распространилась новость: «Локомотив» предложил 33-летнему вратарю Гилерме контракт сроком на один год с зарплатой 1,9 миллиона евро в год и возможностью пролонгации еще на сезон, но тот его не подписал.

//Шоу-бизнес

Отец Юлии Началовой предположил, что хоккеист Фролов будет судиться за квартиру с 12-летней дочкой певицы

Отец Юлии Началовой предположил, что хоккеист Фролов будет судиться за квартиру с 12-летней дочкой певицы

Родители Юлии Началовой прошли курс лечения у психологов, но боль после смерти единственной дочери не утихает. После расставания с Юлей Фролов потребовал у нее возвращения долга и подал иск в суд.

//Шоу-бизнес

Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы за ужин в Питере вместо спектакля

Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы за ужин в Питере вместо спектакля

Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути приговорена к шести месяцам тюремного заключения за прогул спектакля и предоставление фальшивой справки. Отмечается, что инцидент произошёл в 2010 году.

//В мире

В США от огнестрельного ранения погиб российский спортсмен

В США от огнестрельного ранения погиб российский спортсмен

Стало известно, что в Лос-Анджелесе (США) застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова. Отмечается, что инцидент произошёл в понедельник, 10 июня, убийца уже найден.

//Общество

СКР возбудил дело о продаже незарегистрированных в России лекарств от рака через интернет

СКР возбудил дело о продаже незарегистрированных в России лекарств от рака через интернет

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту продажи незарегистрированных в России лекарственных препаратов для лечения рака через интернет.ква».

//Шоу-бизнес

Кота Алибасова Чучу нашли в центре кунг-фу в Москве

Кота Алибасова Чучу нашли в центре кунг-фу в Москве

Пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин рассказал, что кота Чучу продюсера и основателя группы "На-На" Бари Алибасова нашли в центре кунг-фу в Москве. Мужчина, который нашёл питомца даже не попросил вознаграждение.

//Шоу-бизнес

СМИ расскретили имя возлюбленного Ани Лорак - 26-летний друг Егора Крида Глеб

СМИ расскретили имя возлюбленного Ани Лорак - 26-летний друг Егора Крида Глеб

Певица Ани Лорак в одном из интервью после развода с мужем намекнула, что в ее личной жизни появились изменения. Певица встречается с другом рэпера Егора Крида 26-летним Глебом.

//live

«Мы не позволим возвратить страну в 90-е годы!»

«Мы не позволим возвратить страну в 90-е годы!»

Московский профсоюз полиции создал петицию в защиту экс-руководителя УВД по ЗАО Москвы генерала Андрея Пучкова, который в связи с «делом Голунова» был уволен президентом Путиным по просьбе главы МВД Колокольцева...

//Происшествия

В Москве восьмимесячному младенцу извлекли из груди булавку

В Москве восьмимесячному младенцу извлекли из груди булавку

В пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщили, что в детской городской клинической больницы святого Владимира врачи извлекли из груди восьмимесячного ребенка острую швейную булавку. Отмечается, что несвоевременная помощь малышу могла привести к летальному исходу.

//Новости партнеров

//В мире

В аэропорту Душанбе Путина встретил глава Таджикистана Эмомали Рахмон

В аэропорту Душанбе Путина встретил глава Таджикистана Эмомали Рахмон

Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана Душанбе на саммит "Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии" (СВМДА). Отмечается, что российского лидера у трапа самолёта встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

//Шоу-бизнес

Владимир Политов попросил Лену Ленину: "Отвалите от нас". Она сразу сообщила, что в группе "На-На" все помирились

Владимир Политов попросил Лену Ленину: "Отвалите от нас". Она сразу сообщила, что в группе "На-На" все помирились

Солист группы "На-На" Владимир Политов попросил писательницу и бизнесвумен Лену Ленину, заявившую и скандале в коллективе из-за завещания отравившегося продюсера Бари Алибасова: "Отвалите от нас".

//Спорт

Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора, участвовавшего в рассмотрении жалобы

Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора, участвовавшего в рассмотрении жалобы

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы Павла Мамаева, подал жалобу на прокурора, которая участвовала в рассмотрение апелляции. Отмечается, что сроки у спортсменов остались те же, но введены изменения в части применяемого оружия.

//В мире

В Латвии почтили память жертв репрессий 1941 года

В Латвии почтили память жертв репрессий 1941 года

Сегодня, 14 июня, несколько сотен человек приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв коммунистического геноцида. Шествие проходило в Старой Риге и в районе памятника Свободы.

//Общество

"Введение углеродного налога приведет к росту цен и ударит по карману простых людей", - уверены в Госдуме

"Введение углеродного налога приведет к росту цен и ударит по карману простых людей", - уверены в Госдуме

Глава комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Госдумы Николай Харитонов оценил объяснение главы Роснано Анатолия Чубайса о необходимости ввести углеводородный налог.

//В мире

Латвийский поклонник экстремиста Брейвика планировал нападения на школы в Юрмале

Латвийский поклонник экстремиста Брейвика планировал нападения на школы в Юрмале

Как стало известно, гражданин Латвии, который публиковал в социальных сетях призыв к уничтожению цыган и русскоязычных жителей Латвии, а также прославлял норвежского экстремиста Андерса Брейвика и армию нацистской Германии, планировал нападение в Юрмале, в том числе и в школах.

//Новости СМИ2

//Происшествия

В Краснодарском крае обнаружено тело полицейского с огнестрелом

В Краснодарском крае обнаружено тело полицейского с огнестрелом

В пятницу, 14 июня, на пункте полиции станицы Каневской обнаружено тело участкового с огнестрельным ранением. В СК РФ уточнили, что по Краснодарскому краю организовано проведение доследственной проверки, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

//Общество

Хоккейный клуб СКА выразил соболезнования Максиму Соколову в связи с трагической гибелью его жены

Хоккейный клуб СКА выразил соболезнования Максиму Соколову в связи с трагической гибелью его жены

Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА выразил соболезнования бывшему вратарю команды Максиму Соколову в связи с трагической гибелью его супруги. Соболезнование Соколову опубликовано в Twitter клуба. .

//Общество

В Таиланде резко увеличилось число людей с диагнозом лихорадка Денге. Власти объявили эпидемию

В Таиланде резко увеличилось число людей с диагнозом лихорадка Денге. Власти объявили эпидемию

В Таиланде сообщили, что в период с 1 января по 11 июня число пациентов с диагнозом лихорадка Денге увеличилось практически в два раза. В королевстве объявлено об эпидемии геморрагической лихорадки Денге.

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей: сибирячка женила мужчину, находящегося без сознания, на знакомой

Горячий ТОП региональных новостей: сибирячка женила мужчину, находящегося без сознания, на знакомой

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: похищение 4-месячного поросёнка, изнасилование женщины на Камчатке и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//В мире

Сейм Латвии поддержал идею сноса Памятника советским воинам в Риге

Сейм Латвии поддержал идею сноса Памятника советским воинам в Риге

Сейм Латвии поддержал идею о взрыве/демонтаже Памятника Освободителям в Риге. Данный монумент символизирует победу над фашизмом. За снос Памятника подписалось 10 822 человек. Сейм Латвии решил удовлетворить данное «желание».

//Шоу-бизнес

Помощник Малышевой не видит повода для "шумихи"

Помощник Малышевой не видит повода для "шумихи"

Помощник Елены Малышевой отреагировал на критику в её адрес а высказывание в программе "Жить здорово", что все больные дети - "кретины". Отмечается, что на заставке было написано "Мой ребёнок- идиот". По его словам, он не понимает, к чему вся "шумиха".

//Новости МирТесен

//Общество

"Люди с нарушениями развития имеют такие же права, как обычные люди", - Водянова возмущена Малышевой

"Люди с нарушениями развития имеют такие же права, как обычные люди", - Водянова возмущена Малышевой

Наталья Водянова возмущена появлением на Первом канале программы Елены Малышевой с темой "Откуда берутся кретины". В сети сегодня обсуждают теледоктора, которая употребила в программе о детях слово кретины.

//Общество

"Я не готов становиться никаким символом. Я просто хочу спокойно ездить на метро", первое интервью Ивана Голунова

"Я не готов становиться никаким символом. Я просто хочу спокойно ездить на метро", первое интервью Ивана Голунова

«Когда я приехал домой были эвакуированы все машины, стояли 4 автобуса спецназа и был организован живой коридор силовиков до квартиры. Я ужаснулся. Тогда я понял, что все изменилось», - заявил Иван Голунов

//Культура

"Фабрика Станиславского" против "Золотой Маски", пьянеющей от помоев

"Фабрика Станиславского" против "Золотой Маски", пьянеющей от помоев

7 июня открылся Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского». Это затея художественного руководителя Московского Губернского театра Сергея Безрукова. В Москву привозят «губернские», то есть не столичные, коллективы традиционной ориентации. Награждают по итогам фестиваля не режиссёров – хватит им, демонам, славы, – а лучших артистов. Вполне благородное предприятие эта безруковская «Фабрика Станиславского».

//Культура

Михаил Горевой сыграл в картине о взятках, которую снял Дмитрий Улюкаев

Михаил Горевой сыграл в картине о взятках, которую снял Дмитрий Улюкаев

Актёра и театрального режиссёра Михаила Горевого в кино считают одним из специалистов по мерзавцам и негодяям. А он сам себя называет злодеем с репутацией. Такое спорное амплуа Михаилу нравится, говорит, что играть злодеев интереснее, ведь у них больше партитура роли.

//В мире

BBC: долгожительница из Великобритании умерла в 112 лет

BBC: долгожительница из Великобритании умерла в 112 лет

В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница Великобритания Грейс Джонс. Уточняется, что пожилая женщина, которую прозвали "изумительная Грейс", ушла из жизни в своем доме в графстве Вустершир на западе Англии.

//Общество

В убийстве матери, жены хоккеиста Соколова, подозревается их младший 15-летний сын

В убийстве матери, жены хоккеиста Соколова, подозревается их младший 15-летний сын

В Ленинградской области по факту убийства супруги бывшего игрока хоккейного клуба "СКА" и сборной России Максима Соколова Ирины Соколовой расследуется уголовное дело. Подозревается ее младший сын.

//Культура

Алиса - дочь Бориса

Алиса - дочь Бориса

Алиса Гребенщикова, дочь певца и композитора Бориса Борисовича Гребенщикова, родилась в Петербурге. Окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Много занята в различных театральных постановках и снимается в кино.

//В мире

Как предавали Родину шпионы под прикрытием второй древнейшей профессии

Как предавали Родину шпионы под прикрытием второй древнейшей профессии

У работы репортёра и разведчика немало общего. И тот и другой работают с людьми, добывают информацию. Поэтому шпионы всех стран так любят пользоваться журналистской «крышей». О знаменитых разведчиках-журналистах, таких как Рихард Зорге или Ким Филби, написаны книги и сняты фильмы. А вот о предателях-перебежчиках сообщается лишь в скупых строках приговоров, например, о двух изменниках, работавших под журналистским прикрытием, – Михаиле Буткове и Юрии Швеце.

//Общество

Конкурс на поступление в президентское училище в Кемерове составит около 8 человек на место

Конкурс на поступление в президентское училище в Кемерове составит около 8 человек на место

Около 2,5 тыс заявлений поступило от абитуриентов на поступление в Президентское кадетское училище, которое строится в Кемерове и уже 1 сентября примет 360 первых воспитанников, об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

//Общество

В отчете МАК о катастрофе SSJ-100 зафиксировано, что после попадания молнии у самолета пропала связь

В отчете МАК о катастрофе SSJ-100 зафиксировано, что после попадания молнии у самолета пропала связь

В предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100(SSJ-100) зафиксировано, что после попадания молнии у авиалайнера была нарушена связь.

//Спорт

Вице-президент французского комитета самбо Гийом Альберти: «Рассчитываем увидеть самбо на Олимпийских играх в Париже»

Вице-президент французского комитета самбо Гийом Альберти: «Рассчитываем увидеть самбо на Олимпийских играх в Париже»

Корреспондент «Аргументов Недели» связалась с вице-президентом французского комитета самбо Гийомом Альберти, чтобы узнать, как прошли соревнования, а также расспросила его о развитии самбо в стране.

//В мире

Американцы списывают нафталиновые бомбардировщики

Американцы списывают нафталиновые бомбардировщики

В ВВС США возникла критическая проблема с боеготовностью парка тяжёлых бомбардировщиков В-1В. Из формально имеющихся 62 машин реально способны летать только 9, а полностью боеспособны и вовсе единицы. Доходит до того, что экипажи с этих самолётов переводят и переучивают на другие типы.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Экс-депутат спрогнозировал опасные для украинцев последствия водной блокады Крыма
2

"Она устала жить", молодая мама покончила с собой, не справившись с воспитанием ребенка с ДЦП
3

Предсказаны возможные опасные последствия для Крыма в случае отмены Киевом водной блокады
4

Скончалась актриса из сериала "Секс в большом городе"
5

Лидер партии Зеленского отказался говорить на украинском языке

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры