В Твери женщина с ребенком на руках упала под подъезжавший поезд «Сапсан»

В Твери женщина с ребенком упала под подъезжавший к станции скоростной поезд «Сапсан», следовавший из Москвы в Санкт-Петербург. По сообщению ЛО МВД на станции «Тверь», 13 июня около 15:00 в дежурную часть поступило сообщение о падении с платформы женщины с ребёнком.

Женщина упала под проезжавший мимо поезд «Сапсан». По предварительной информации, поезд уже останавливался для посадки пассажиров на платформе, поэтому трагедии удалось избежать, - сообщает «ТвериГрад». «Сапсан» затормозил в считанных сантиметрах до упавших на пути женщины и малыша.

В результате падения женщина пострадала. Травмированную женщину госпитализировали. Ребёнок не пострадал. Его передали отцу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента. По факту происшествия проводится проверка.