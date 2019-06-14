В Чечне полиция начала проверку из-за видео со стрелявшей девушкой

В Чечне глава республиканского управления МВД Руслан Алханов поручил поручил проверку в связи с появлением в соцсетях видео, на котором девушка в форме сотрудника полиции стреляет из огнестрельного оружия в воздух.

Видеоролик со стреляющей девушкой попал в интернет. В сообщении на официальном аккаунте МВД Чечни в Instagram говорится, что сотрудникам собственной безопасности ведомства поручено провести проверку, по результатам которой полицейские, допустившие данное правонарушение, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел.

В отношении запечатленной на видео Малики Джикаевой "сотрудниками полиции будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством".