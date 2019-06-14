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"Виновные будут сидеть в тюрьме", - заявил губернатор на сходе в Чемодановке после конфликта с цыганами

14 июня 2019, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]

"Виновные будут сидеть в тюрьме", - заявил губернатор на сходе в Чемодановке после конфликта с цыганами
фото с сайта СКР

В пятницу, 14 июня, на собрание жителей села Чемодановка, где накануне произошел конфликт и драка с цыганами, приехал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. В драке 13 июня пострадал 34-летний мужчина - местный житель. Он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и вскоре  умер в больнице.

Жители Чемодановки, обеспокоенные тем, что в село направляются цыгане из разных регионов России, сегодня пошли на крайние меры и перекрыли федеральную трассу М-5 "Урал".

В соцсетях пишут, что конфликт между жителями Чемодановки и цыганами произошел из-за приставаний к детям. А местные вступились за детей. По другой версии, цыгане ранее попытались изнасиловать одну из местных жительниц, предположительно, несовершеннолетнюю. Селяне решили за нее заступиться. Словесная перепалка переросла в драку. В результате массовой драки пострадали несколько местных жителей. Один из пострадавших умер.

Народный сход в Чемодановке начался в пятницу вечером. В селе у дома культуры собрались десятки человек, помимо главы региона туда прибыли местные чиновники и врио начальника областной полиции.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что областное управление МВД проверит всех приезжих. "Тот, кто виновен в трагедии, будет сидеть в тюрьме, другого не будет", — подчеркнул он.

На месте происшествия сегодня работала оперативная группа. Возбуждено уголовное дело. По решению руководства следственного управления расследование поручено второму отделу по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области.

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