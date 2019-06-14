СКР возбудил дело о продаже незарегистрированных в России лекарств от рака через интернет

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту продажи незарегистрированных в России лекарственных препаратов для лечения рака через интернет.

По версии следствия, группа сообщников через интернет сбывала незарегистрированные лекарственные средства от британской фармакологической компани, предназначенное для лечения онкологических заболеваний. Лекарство стоимостью 107,4 тысячи рублей доставлял нанятый предпринимателями курьер. Курьера задержали 25 апреля в Алексеевском районе Москвы в ходе проверочной закупки.

Дело по статье «Обращение незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенный группой лиц по предварительному сговору» возбуждено во вторник, 11 июня.

СК полагает, что лекарство, являясь незарегистрированным на территории России препаратом, «может привести к причинению вреда жизни и здоровью граждан при применении», сообщает АГН «Москва».