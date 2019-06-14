Конкурс на поступление в президентское училище в Кемерове составит около 8 человек на место

Около 2,5 тыс заявлений поступило от абитуриентов на поступление в Президентское кадетское училище, которое строится в Кемерове и уже 1 сентября примет 360 первых воспитанников, об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

«Средний конкурс уже восемь человек на место, около 2,5 тысяч заявок уже на сегодняшний день [поступило]», - сказал Иванов.

Заявки на поступление в училище поступают не только из Кузбасса, но и других регионов Сибири – Алтайского края, Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской областей, Красноярского края. «Также есть групповые заявки на поступление из Башкирии, Краснодарского края, Ленинградской и Московской областей», - отметили в ведомстве.

В текущем году по конкурсу будут отобраны к зачислению 360 воспитанников 5-7 классов. После окончания всех строительных работ здесь будут обучаться и жить 840 кадетов. Акцент в обучении будет сделан на обучение кадетов информационным технологиям.

Как отметил в ходе осмотра площадки заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, строительство идет в соответствии с графиком, первую очередь училища планируется сдать уже к середине августа 2019 года, чтобы с сентября кадеты уже приступили к обучению. «Уже многие классы начинают укомплектовываться мебелью, оборудованием, степень готовности высокая», - оценил ход строительства заместитель министра.

По поручению главы государства Владимира Путина в Кемеровской области будет создано президентское кадетское училище. Был разработан проект, определена площадка и уже в декабре 2018 года началось строительство. Осуществляет строительные работы военно-строительный комплекс Министерства обороны РФ. Региональные власти возьмут на себя работы по благоустройству прилегающей к училищу территории и созданию необходимой транспортной инфраструктуры.

Архитектурным стилем кемеровского училища станет хайтек. На первом этапе строятся учебно-административный корпус, столовая на 900 мест, плац для построения кадетов, спальный корпус на 360 мест, медпункт, два КПП, полоса препятствий, крытый спорткомплекс, стадион с трибунами на 900 мест и 10 открытых спортивных площадок.

На втором этапе строительства будут возведены два спальных корпуса на 480 учащихся, спортивный комплекс с ледовым катком и бассейном на 40 человек в смену, крытая автостоянка.