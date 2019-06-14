В убийстве матери, жены хоккеиста Соколова, подозревается их младший 15-летний сын

В Ленинградской области по факту убийства супруги бывшего игрока хоккейного клуба "СКА" и сборной России Максима Соколова Ирины Соколовой расследуется уголовное дело. Тело женщины со следами насильственной смерти и ее 18-летний сын М. с ножевыми ранениями были обнаружены 13 июня в доме хоккеиста, расположенном в коттеджном поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области.

Молодой человек был госпитализирован. Дело возбуждено по статье "убийство". Ирине Романовой было 45 лет.

По подозрению в совершении преступления следователем СКР в задержан 15-летний, младший сын погибшей женщины А. Юноша допрошен как несовершеннолетний подозреваемый. По данным СКР, в ходе допроса он подробно изложил свою версию инцидента.

Следователи и криминалисты произвели осмотр дома семьи хоккеиста Соколова. Предполагаемое орудие преступления изъято. Следователи допросили некоторых жителей коттеджного поселка, проживающих в по соседству, а также мужа погибшей женщины и ее несовершеннолетнего сына.

В день убийства в СМИ появилась информация о том, что старший сын хоккеиста убил мать и травмировал себя. Позже появились другие версии.

Со слов младшего сына Соколова, днем в четверг его старший брат прибежал к нему в комнату с ножом и начал душить. Подростку удалось вырваться, сбежать и позвать на помощь соседа по поселку. У того же соседа он взял нож якобы для защиты. Вернувшись в дом, он обнаружил тело убитой мамы. По словам, подростка, потом он напал на брата и нанес ему несколько ножевых ранений.

В школе, где учились оба сына Соколовых, рассказали о ребятах. Сыновья хоккеиста - две противоположности. Как считают учителя, старший был добрым, тактичным и умным мальчиком, - передает Пятый канал.

Все его проблемы возникали из-за хоккея и связанных с ним эмоций. У детей были прекрасные отношения с мамой. Младший — противоположность брата, учиться не хотел, психологически он был странный. Маму вызывали в школу только из-за него.